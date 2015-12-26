Movimento é normal em aeroportos de todo o país

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Os aeroportos operam hoje (26) dentro da normalidade para o período das festas de fim de ano. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 667 voos programados para o período da meia-noite às 10h, apenas dois permanecem com atraso no momento, em todo o país.

Foram cancelados 43 voos por motivos diversos. Maceió e Porto Alegre, com dois voos, registram os maiores atrasos. O maior número de cancelamentos ocorreu em Campinas, com dez voos.

Entre os aeroportos que têm voos internacionais, a situação também é tranquila. Dos 20 voos previstos para o exterior, apenas um registrou atraso no aeroporto de Brasília e um no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.