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Uma mulher, de 26 anos, acionou a Polícia Militar, na noite sexta-feira (25), para dar um susto no marido dela, 28, em residência de Corumbá, a 417 km de Campo Grande. Isso porque, segundo ela, o homem fica alterado quando ingere bebidas alcoólicas.

Na delegacia, a mulher contou que por volta de 19h45min, foi até a casa do pai dela, quando começou a receber inúmeras ligações do marido, mesmo ele sabendo que ela estava lá.

Incomodada, ela chamou a PM para que fossem até a residência no bairro Maria Leite. Quando os militares chegaram e informaram sobre o que poderia acontecer com o homem caso ela representasse contra ele, a mulher disse que queria apenas "dar um susto nele para aprender a não maltratar mulher".

Ela pediu ainda que fosse emitida uma intimação contra o homem para que ele tivesse o compromisso de esclarecer o caso, mas não fosse prejudicado no trabalho.