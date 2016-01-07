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Ela fez um selfie e se deu mal
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Redação
conto de fadas
MPMS abre nova investigação sobre advogados que iludem prefeitos
Advogados prometiam recuperar créditos tributários, recebiam os honorários das prefeituras e depois a Receita Federal acabava revelando que estes créditos não existiam
26/11/2026 13h30
Desta vez a promotoria abriu investigação relativa ao contrato entre a prefeitura de Aral Moreira e o escritório Nunes e Golgo
ALERTA
Rio Paraguai tem alta atípica e atinge maior nível em 18 meses
Após sequência de temporais, nível do rio chegou a 4,76 metros em Porto Murtinho, com elevação de 2,66 metros em nove dias
26/11/2026 12h20
Após semanas de chuvas intensas, nível do Rio Paraguai apresentou elevação expressiva em Porto Murtinho Divulgação/Maracaju Online
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