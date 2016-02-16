PMA quer aproximação com Imasul para melhorar sistema de fiscalização

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O Comando da Polícia Militar Ambiental reuniu-se com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, para soliciar que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) atue em conjunto na realização de fiscalizações.

Tenente coronel Jefferson Vila Maior afirmou ao secretário que se os técnicos do instituto atuarem em conjunto com os policiais, os autos de infrações e o processo administrativo que os autuados respondem devem tramitar mais rápido e possíveis falhas jurídicas que eximem os suspeitos de culpa seriam diminuídas.

O encontro foi realizado nesta terça-feira (16), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em Campo Grande.

A Semade agora vai analisar a proposta da Polícia Militar Ambiental e discutir com o Imasul para verificar a viabilidade de maior aproximação.

O comando da PMA também pediu ao secretário que amplie os convênios com municípios que tem autorização para realizar licenciamentos ambientais. O objetivo seria aproximar quem gerencia as autorizações com o órgão fiscalizador e, com isso, aumentar o trabalho para identificar irregularidades.

PLANEJAMENTO

A Polícia Militar Ambiental também apresentou o planejamento ao governo do Estado sobre o trabalho de combate e prevenção à pesca predatória, desmatamento, caça ilegal, exploração ilegal de madeira e outros crimes ambientais.

Foram discutidas metas de fiscalização tanto dos temas acima, como na ação realizada em Unidades de Conservação de Mato Grosso do Sul e o monitoramento das atividades industriais.

Não foram apresentados detalhes à imprensa desse plano de trabalho.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

O comando, por fim, solicitou que o governo incentive o trabalho conjunto entre a corporação e o Imasul em atividades de educação ambiental. O projeto tenta conscientizar a população dos riscos de degradação e atua direcionado a estudantes.

Ano passado, 11.862 alunos do Estado participaram de uma das ações da PMA, que promove oficinas e discussão sobre a preservação da flora, fauna e preocupação com as matrizes energéticas.