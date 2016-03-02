Chuva com ventos de 60 km/h causou diversos estragos e prejuízo é contabilizado

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Estragos e prejuízos causados pela chuva que caiu em Campo Grande na madrugada desta quarta-feira (2) continuam sendo contabilizados. De acordo com a Defesa Civil, a média de chuva registrada na Capital foi de 56,9 milímetros com ventos de 60,45 km/h.

Durante a manhã, a Defesa Civil foi acionada para 31 ocorrências de alagamento, sendo 21 em vias públicas e nove em residência. Conforme o órgão, as regiões mais atingidas foram Moreninhas e Universitário (87 mm), Maria Aparecida Pedrossian (76,25 mm), Prosa (66,5 mm) e Norte Sul (56,75 mm).

Equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Insfraestrutura, Transporte e Habitação (Seinthra) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito e Corpo de Bombeiros estão nas ruas fazendo o trabalho de rescaldo, limpeza de vias, retirada de entulhos e poda de árvores.

ESTRAGOS

O muro de um condomínio residencial caiu dentro da garagem de uma concessionária na Avenida Interlagos, no Jardim Morumbi, atingiu seis carros que tiveram perda total e gerou prejuízo de mais de R$ 450 mil. Dois dos veículos já estavam vendidos.

Uma árvore de grande porte caiu em cima do muro de uma residência, rompendo a cerca elétrica. Outra árvore, localizada na Rua Pindaré, no Jardim Colúmbia, caiu durante ventania e derrubou o muro de uma residência. Ninguém ficou ferido em ambos os casos.

Na Vila Albuquerque parte de uma residência desmoronou e a moradora perdeu todos os móveis e roupas. O desabamento ocorreu depois que um muro construído nos fundos pelo vizinho cedeu e levou parte da casa. O imóvel foi interditado por risco de novos desabamentos.

Na Via Park também houve o desabamento do muro de um condomínio e a avenida precisou ser parcialmente interditada devido aos entulhos terem caído na pista.

Uma floricultura localizada na Rua Francisco Bento esquina com Ricardo Brandão foi atingida por água e barro, que subiram cerca de 50 centímetros, inundou a estufa e destruiu todo o estoque de flores comprado para o Dia da Mulher. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

Todos os córregos da Capital tiveram elevação de nível. Na Rua Interlagos, um motorista caiu no córrego com o veículo, nos fundos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele foi retirado do local por bombeiros e não teve ferimentos.

Na Rua Jerônimo de Albuquerque, o asfalto, que já estava em situação precária, não suportou a enxurrada e cedeu, abrindo várias crateras.

Alagamentos foram registrados nos bairros Panorama, Jardim Anache, Jardim Presidente e Noroeste e no residencial Dama, onde lagoa transbordou e água tomou conta das ruas. No Jardim Colúmbia, cratera abriu e uma das ruas, a Jarauçu, está interditada.

Dificuldades também são enfrentadas por moradores do bairro Chácara dos Poderes, onde muitos não podem sair de casa porque as estradas ficaram intransitáveis. Na estrada EW-2, máquinas e carros ficaram atolados e moradores praticamente ilhados

MAIS CHUVA

As chuvas devem continuar durante esta noite e madrugada em Campo Grande. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico alertando para possibilidade de chuvas fortes, com rajadas de vento entre 60 e 90 km/h e descargas elétricas.

A orientação é de que, em caso de temporal, a população não se abrigue embaixo de árvores, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, protejam o documento e objetos de valor em sacos plásticos fechados e em local protegido, não estacione veículos próximo a torres de transmissão, árvores e placas de propaganda.

Qualquer problema relativo a chuvas, como alagamentos, desabamentos e quedas de árvores, a população deve acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, pelos telefones 199 e 193, respectivamente.