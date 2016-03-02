Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Inconsolados com estragos e prejuízos causados com a chuvarada dos últimos dias, aliada à problemas de infraestrutura municipal, indígenas bloquearam na manhã desta quarta-feira (2), trecho da MS-156, que liga Dourados a Itaporã.

Conforme informações do site Itaporã News, os manifestantes são moradores da aldeia Jaguapiru, onde os danos foram maiores. Eles pedem ao poder público solução para problemas provocados pelas chuvas, que, desde o sábado passado, já alagou 15 casas e desabrigou famílias.

Acesso nos dois sentidos da MS-156 foi fechado com pedaços de madeira, na manhã de hoje, e o bloqueio não tem previsão para terminar.

PROBLEMA

As casas invadidas pela água ficam próximas da rodovia e, segundo a liderança indígena Sílvio de Leão, a intenção é encontrar solução para que a situação não volte a acontecer. Os desabrigados estão na casa de familiares desde o fim de semana.

Equipe da Defesa Civil está no local e, de acordo com o agente Luiz Sérgio Gabriel, foi constatado que as famílias perderam todos os bens materiais. A situação teria sido comunicada à Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul) e secretarias de Obras e Planejamento para tomada de decisão.

OUTRO MUNICÍPIO

A água da chuva também desabrigou famílias que moram às margens da MS-376, entre os bairro Vila dos Navegantes e Jardim Brasilândia, em Fátima do Sul, próximo ao Rio Dourado. Na madrugada de segunda-feira (29), o volume de água chegou a invadir parte da rodovia. Moradores ribeirinhos foram os mais prejudicados.