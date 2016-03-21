Em novo protesto, catadores classificam UTR de Campo Grande como farsa

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Catadores que atualmente trabalham na Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) depois do fechamento do lixão de Campo Grande, no fim do mês passado, fazem nova manifestação nesta segunda-feira (21) pela reabertura do aterro sanitário. Eles afirmam que a unidade é uma farsa porque não há material para ser selecionado.

No sábado, os catadores fizeram protesto semelhante, mas hoje, prometem bloquear a BR-262, em frente ao aterro sanitário, até que alguma autoridade apareça para dar posicionamento sobre abertura do lixão, que está fechado por ordem da Justiça.

Representante dos catadores, Luiz Berrocal, de 34 anos, conta que não há material para os 450 catadores fazerem a seleção e separação do lixo. Em três dias, eles afirmam ter selecionado estoque de material de 6 meses e ter ganhado R$ 100 pelo trabalho.

Segundo os catadores, a estimativa inicial da concessionária CG Solurb, na época da construção da UTR, era que a capacidade da unidade atendesse 80 catadores.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazem segurança do local do bloqueio.