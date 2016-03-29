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O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), mudou posição e agora diz estar aberto ao diálogo com o governo do Estado para a recuperação das avenidas Bandeirantes, Euler de Azevedo e Cônsul Assaf Trad. O chefe do Executivo estadual, Reinaldo Azambuja (PSDB), sinalizou auxílio ao município para o recapeamento destes endereços e havia enfrentado resistência do mandatário.

Questionado sobre as tratativas com o Executivo estadual para a recuperação das avenidas durante evento, ontem, Alcides Bernal afirmou que tem uma lista de apontamentos a fazer e que não vai negar o auxílio. “Tenho uma agenda de assuntos para tratar com o governador e vou marcar um encontro com ele. A prefeitura tem uma boa relação com governo do Estado e não está em condições de recusar essa ajuda oferecida”.

De acordo com a assessoria do governo do Estado, o prefeito ainda não possui nenhum encontro previsto com Reinaldo Azambuja ou com o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli. No início do mês, todas as reuniões agendadas pelo governador com o mandatário para discutir a cooperação foram desmarcadas pelo Executivo municipal.

(*) A reportagem, de Jones Mário, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.