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Sem receber o salário, que deveria ter sido depositado hoje, funcionários de educação da Omep e Seleta ameaçam paralisar as atividades, caso a prefeitura não deposite os vencimentos em até 48 horas. São cerca de 4,3 mil funcionários que trabalham em escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs) da Capital.

Presidente do sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de MS (Senalba), Maria Joana Barreto, disse ao Portal Correio do Estado que as entidades empregadoras disseram que não havia previsão para o pagamento, por parte da prefeitura, e o jurídico da Senalba entrou em contato direto com a Administração Municipal.

“Disseram para o advogado que está uma confusão porque tem que demitir, mas não há confusão referente a isso porque é um convênio, o salário já está registrado. Depois falaram que o responsável, Disney Fernandes [secretário de finanças] está viajando e volta na quarta-feira. Se não houver o pagamento, os funcionários podem paralisar”, disse.

Caso haja a greve, devem ser paralisados atendimentos nos Ceinfs, onde atuam as recreadoras.

Maria Joana informou ainda que a ameaça de greve foi tomada como medida urgente porque não é a primeira vez que a categoria dá prazo para o pagamento. Além disso, segundo ela, funcionários estão cobrando também pelo fato de não terem tido reajuste salarial desde o ano passado.

“Prefeitura rejeitou acordo coletivo de 9% de reajuste e pedimos mediação no Ministério Público do Trabalho e Emprego (MTE). Vai ter uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho no dia 10 de junho para tentar resolver”, disse.