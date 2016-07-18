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Luiz Eduardo da Silva Cardoso, acusado de matar a pauladas Rogaciano Fernandes de Oliveira, de 40 anos, e tentar esconder o corpo em casa incendiada, será julgado amanhã, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Crime aconteceu no dia 12 de março de 2015, na rua Silvério Faustino, no bairro Nova Lima. Acusado morava com a vítima e, depois de uma discussão, golpeou a vítima na cabeça até a morte, usando um pedaço de madeira.

Depois do crime, acusado e um comparsa, que aguardava na varanda da casa, roubaram objetos da vítima, avaliados em R$ 5.182,90 e incendiaram a residência com o corpo dentro, para simular a causa da morte.

Conforme denúncia do Ministério Público, o acusado foi pronunciado por homicídio qualificado com emprego de meio cruel, destruição de cadáver e praticar incêndio em casa habitada.