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O tenista Bruno Soares fez uma dura crítica em seu perfil no Twitter, neste domingo, aos atletas que estão alegando medo do vírus zika para não disputar os Jogos Olímpicos do Rio. Em seu post, o atleta sugere uma comparação entre o vírus e o terrorismo, perguntando qual dos dois problemas já matou mais pessoas. Recentemente, o tcheco Tomas Berdych, o canadense Milos Raonic e a romena Simona Halep foram alguns dos nomes que alegaram medo da zika para não vir ao megaevento.

- Quantas pessoas já morreram de zika? Quantas pessoas já morreram por causa do terrorismo? Não vejo os atletas mudando a agenda por causa disso (do terrorismo) - escreveu o tenista, em inglês no Twitter.

O tênis não é o único esporte a ter atletas alegando medo do vírus para não vir aos Jogos. O golfe também tem enfrentado o mesmo problema. Nas últimas semanas, os principais golfistas do ranking mundial já afirmaram que não disputaram o megaevento pelo mesmo motivo. Entre eles, o número um do mundo no momento: o australiano Jason Day.

Bruno Soares vai representar o Brasil nos Jogos Olímpico do Rio. No sábado, pelo zonal americano da Copa Davis, formando dupla com Marcelo Melo, ele derrotou os venezuelanos Emilio Gómez e Roberto Quiroz, por 3 sets a 1. Neste mesmo dia, ele já havia dito que esta desculpa de zika era "fraca".

- Está me incomodando um pouco isso. Aceito e concordo com quem não está a fim de vir porque não vale ponto, dinheiro ou prefere ir atrás de outros objetivos. É a opinião pessoal de cada um. Mas acho que a turma está se abraçando em uma desculpa fraca para não vir. É inconsistente - disse ele, completando.

- Não vejo problema de um cara não vir. O calendário do tênis é maçante, alguns caras dependem do período para ser cabeça de chave em Grand Slam. Mas puxar para um lado que vai contra o nosso País, brasileiro tem de defender.