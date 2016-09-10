Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O governador Reinaldo Azambuja cumpre neste sábado agenda de lançamento de obras em Dourados. Os investimentos somam mais de R$ 21 milhões em infraestrutura. O primeiro compromisso atende antiga reivindicação do município de melhorar as vias de acesso do Núcleo Industrial.

No projeto do Núcleo Industrial, serão aplicados mais de R$ 11 milhões, sendo R$ 9,4 milhões para pavimentação, drenagem e sinalização e R$ 1,7 milhão para pavimentação da interseção na rodovia MS-156, que dá acesso ao Detran.

As melhorias favorecem o setor industrial e de serviços e garante condições para atração de novos empreendimentos. No Núcleo Industrial estão instaladas 12 empresas, que geram pelo menos 3 mil empregos diretos.