Governo entrega escrituras de lotes de novo assentamento para 38 famílias

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O Governo do Estado entrega, amanhã (11), escrituras públicas de terras a 38 famílias moradoras do distrito de Quebra Coco, distante 40 km de Sidrolândia. O novo assentamento tem área total de 250 hectares e foi viabilizado através do Crédito Fundiário, parceria do Estado com a União.

De acordo com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), cada família será beneficiada com um lote individual de 6,57 hectares incluindo a área de reserva legal, bem como a área de preservação permanente.

No novo assentamento será estimulada a pecuária leiteira e o cultivo de mandioca, abacaxi e melancia.