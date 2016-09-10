Jovem de 23 anos que mora em Campo Grande foi vítima de estelionato ao comprar notebook na loja de vendas online Americanas.
Ele entrou em contato com a Central de Atendimento na tarde de hoje, mas foi informado de que não havia nenhuma compra registrada em seu CPF.
Conforme o boletim de ocorrência, ele comprou o produto na quinta-feira (8) e pagou à vista. O valor da compra foi de R$ 895 e o pagamento foi efetuado por meio de boleto bancário.
Em contato com a empresa, a atendente da loja disse ao rapaz que não havia nenhuma compra no seu nome e que poderia se tratar de golpe.
Ele anexou o documento de comprovante de pagamento à loja junto ao boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro.
A reportagem do Portal Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa das lojas Americanas, mas até o fechamento dessa matéria não havia se pronunciado sobre o ocorrido com o cliente.