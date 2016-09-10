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Um motorista encontrou um carro idêntico ao seu e com a mesma placa, no bairro de Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife, na sexta-feira (10). Ele estava passando pela BR-101 quando viu o veículo estacionado numa rua paralela à rodovia, próximo à alça de saída da Avenida Abdias de Carvalho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada e enviou equipes até o endereço, constatou que se tratava de um carro roubado com a placa clonada. No momento, não havia ninguém no local.

A polícia entrou em contato com o dono do carro roubado, que conseguiu abrir o veículo com a chave reserva. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), junto com o veículo. Ninguém foi preso.