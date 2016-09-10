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Após discussão, mulher, 53 anos, foi esfaqueada na barriga pelo seu próprio marido, 67, na madrugada de hoje, no bairro Centro América, em Corumbá. Após cometer o crime, o autor ainda manteve a vítima em carcere privado. Ela foi libertada depois de negociação com equipe da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava numa residência na rua Oriental, quando entrou em atrito. Segurando uma faca e visivelmente embriagado, o suspeito passou a ameaçá-la e desferiu um golpe no abdômen da esposa. Crime aconteceu por volta da meia-noite.

Ferida e perdendo muito sangue, a vítima foi levada para dentro da casa pelo agressor, que trancou as portas com corrente e cadeado, para que a mulher não fosse socorrida.

Polícia Militar foi acionada e, após negociação, o agressor destrancou a casa e libertou a esposa. Faca utilizada no crime foi localizada debaixo de uma cama.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e levaram a mulher para o hospital e, diante da gravidade do ferimento, foi encaminhada ao centro cirúrgico. Ela está em observação.

Preso em flagrante, o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia onde responderá pelo crime de violência domestica e tentativa de homicídio.