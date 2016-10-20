Usina sucroenergética foi multada em R$ 170 mil por queimar plantação de cana-de-açúcar sem autorização ambiental, na tarde de hoje, em Dourados.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), equipes receberam denúncias do incêndio e que a usina seria a responsável por atear o fogo. Policiais foram ao local e confirmaram a veracidade da informação.
Foram feitos levantamentos no local e área queimada totalizou 170 hectares.
Empresa proprietária da cana-de-açúcar não tinha autorização do órgão ambiental para fazer o processo de queima. Além da multa, usina foi autuada administrativamente.