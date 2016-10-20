Usina é multada em R$ 170 mil por queimada em lavoura de cana-de-açúcar

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Usina sucroenergética foi multada em R$ 170 mil por queimar plantação de cana-de-açúcar sem autorização ambiental, na tarde de hoje, em Dourados.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), equipes receberam denúncias do incêndio e que a usina seria a responsável por atear o fogo. Policiais foram ao local e confirmaram a veracidade da informação.

Foram feitos levantamentos no local e área queimada totalizou 170 hectares.

Empresa proprietária da cana-de-açúcar não tinha autorização do órgão ambiental para fazer o processo de queima. Além da multa, usina foi autuada administrativamente.