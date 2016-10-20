Varejo entra no clima natalino e prevê alta de 10% em vendas na Capital

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Faltam pouco mais de 60 dias para o Natal e o comércio varejista de Campo Grande já começa a ganhar “cara” de fim de ano, com a chegada de produtos típicos das festas. Na região central, lojas de artigos de decoração já desencaixotaram produtos e estão com vitrines repletas de opções para convidar o consumidor a enfeitar o lar; já nos supermercados, panetones podem ser encontrados nos corredores de estabelecimentos de grandes redes, seguindo tendência de antecipação das vendas do ano passado. Em comum, lojistas e supermercadistas projetam crescimento de até 10% nas vendas de Natal e reveillón neste ano.

Segundo Adeilton Feliciano do Prado, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper), a negociação de produtos natalinos entre supermercadistas e fornecedores já iniciou e nesse mês os primeiros produtos começam a chegar, com destaque para os panetones.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.