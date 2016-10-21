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Edson da Silva Figueiredo, 47 anos, acusado de matar com uma facada Marcelo dos Santos Cardoso de Almeida, foi condenado a 5 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Julgamento foi realizado hoje na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Crime aconteceu no dia 14 de novembro de 2015. Acusado e vítima estavam bebendo em um bar e, quando saíram, Edson deu uma facada nas costas de Marcelo, que foi socorrido e morreu dias depois no hospital.

No julgamento, defesa e promotor de justiça pediram a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, alegando que ele agiu em legítima defesa.

Conselho de Sentença acatou a tese da defesa. Juiz titular da Vara, Aluízio Pereira dos Santos, afirmou que acusado desferiu apenas um golpe de faca na vítima, que caiu e foi socorrida, morrendo dias depois, e classificou o caso como lesão corporal seguida de morte, mas não acolheu a tese de legítima defesa.

Magistrado também considerou como atenuantes o dato de Edson ter confessado, que as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis e que sua conduta social e personalidade não lhe prejudicam, mesmo o acusado já tendo sido condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro.

Pena foi fixada em cinco anos, em regime fechado. Edson já está preso, devido a condenação por estupro.