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Dois bandidos armados invadiram uma farmácia, renderam funcionários e roubaram celulares e dinheiro. Crime aconteceu por volta das 18h de ontem, na Avenida Manoel da Costa Lima, Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Funcionários relataram que os criminosos usavam capacetes e um deles estava com arma de fogo. Um dos marginais rendeu dois funcionários e roubou seus celulares, enquanto o comparsa foi até o caixa da farmácia e subtraiu a quantia de R$ 1.125.

Conforme as vítimas, criminosos diziam para os funcionários ficaram calmos porque eles queriam apenas o dinheiro do estabelecimento.

Imagens do sistema de segurança da farmácia foram entregues à polícia, que investiga o caso.