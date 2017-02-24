Plano de roubo a banco foi frustrado depois que nove pessoas foram presas, na noite de ontem (23), em Itaporã. O grupo tinha intenção de assaltar o Banco Bradesco da cidade.
Conforme informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram até imóvel que fica no Jardim Vitória, ao receberem denúncia que de no local exalava forte cheiro de maconha.
Quando policiais chegaram, flagraram alguns dos presos consumindo o entorpecente. Entre eles, havia dois adolescentes.
Na casa foram apreendidas porções de maconha e algumas joias que foram levadas em roubo no sábado (11), em relojoaria. Após as prisões, foi descoberto que o grupo planejava invadir o banco Bradesco, na cidade.