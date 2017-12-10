O dia amanheceu nublado e há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas do Estado haverá períodos nublados, onde temperatura mínima registra 15ºC e máxima pode chegar aos 36ºC em todas as regiões.
Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia amanheceu parcialmente nublado, mas terá períodos com tempo claro. Temperatura mínima marca em torno de 22ºC e máxima pode atingir os 30ºC.
No interior do Estado, nas cidades de Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, termômetros devem marcar entre 21ºC e 36ºC.
Cidades
PREVISÃO
Domingo amanhece nublado e temperatura pode chegar a 36ºC em Mato Grosso do Sul
Na Capital, a máxima deve ser de 30ºC
Redação
O dia amanheceu nublado e há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas do Estado haverá períodos nublados, onde temperatura mínima registra 15ºC e máxima pode chegar aos 36ºC em todas as regiões.
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