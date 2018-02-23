Mulher é flagrada em aeroporto de Corumbá com 2,1 kg de cocaína

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Uma mulher de 36 anos foi flagrada com 2,1 kg de cocaína escondida na armação de uma mala, na sala de embarque do aeroporto internacional de Corumbá.

A abordagem aconteceu nesta sexta-feira (23), depois que policiais federais perceberam o nervosismo da passageira.

Ao ser questionada sobre o motivo da vinda para Corumbá, a mulher caiu em contradição e não soube explicar. Na documentação consta que é natural do Estado do Pará e aguardava voo com destino a cidade de São Paulo.

Suspeita e o entorpecente foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Corumbá para medidas cabíveis.