Casal é preso em São Paulo levando maconha de Campo Grande para Goiás

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A Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo prendeu na noite de ontem, em Flórida Paulista, casal que trasnportava 300 quilos de maconha em uma caminhonete Nissan Frontier. A dupla havia saído de Campo Grande com destino a Itumbiara, no interior de Goiás, onde entregaria a carga.

Segundo o jornal Siga Mais, policiais faziam fiscalização na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), nas proximidades da Fazenda Jacutinga, quando abordaram a caminhonete conduzida por um homem de 48 anos, acompanhado de uma mulher.

Os dois demonstraram nervosismo durante entrevista, levantando suspeita dos policiais que decidiram averiguar o veículo e acabaram encontrando a droga. O material estava dividido em 11 grandes pacotes enrolados com fita adesiva. Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhado à Polícia Civil.



