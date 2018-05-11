Prefeitura de Rio Brilhante não terá expediente durante visita de Azambuja

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O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, determinou através do decreto número 26.165 o fechamento da prefeitura local nesta sexta-feira a partir das 9h para poder receber o governador Reinaldo Azambuja, que está na cidade para o lançamento de um pacote de obras.

No decreto, o prefeito “libera” os servidores de praticamente todos os setores da administração pública para poderem participar do ato político. Conforme a decisão, no período da tarde o expediente volta ao normal.

Ficaram de fora da “folga” apenas os trabalhadores do Posto de Saúde Central, Postos de Saúde Familiar, coleta de lixo, limpeza pública, escolas, creches, centros de referencias de assistência social (CRAS e CREAS).

O governador lançou, conforme informações da prefeitura, um pacote de obras com valor superior a R$ 25 milhões, além de inaugurações e assinaturas de contratos e convênios.