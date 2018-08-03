Briga entre patrão e funcionário termina com ambos mortos a tiros e facadas

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Desentendimento por causa de serviço de pintura terminou com dois homens, ainda não identificados, mortos na manhã desta sexta-feira, em Campo Grande. Patrão e funcionário se agrediram com facadas e tiros, e caíram mortos na calçada na frente de uma residência localizada no cruzamento da Rua Ernesto Antônio Figueiredo com a Rua Amélia Fernandes, no Loteamento Cristo Redentor, região do Rita Vieira. A Polícia Civil e a perícia técnica estão no local colhendo informações sobre o crime.

Segundo testemunhas, o proprietário do imóvel construído para locação, conhecido como Sidnei, chegou ao local por volta das 9 horas da manhã, para fazer orçamento da pintura. Em seguida, o funcionário chegou de moto e ambos começaram a conversar.

Os dois começaram a brigar, momento que o funcionário supostamente teria sacado uma facada e golpeado o patrão, fugindo na direção do portão. Mesmo ferido, o patrão conseguiu sacar uma arma de fogo e balear o funcionário. Eles caíram um do lado do outro na calçada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas quando chegaram ao local os dois homens já estavam mortos. A Polícia Militar foi chamada para fazer a preservação do local até à chegada dos investigadores e da perícia.

