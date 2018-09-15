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Identificado como sendo de Josivan Alves de Lima, de 37 anos, o corpo que foi encontrado na manhã de ontem (14), próximo a Perimetral Norte, em Dourados. Familiares reconheceram o morto e prestam depoimentos para a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Josivan foi avistado por populares no início da manhã no entroncamento da rua Caiuás com a Perimetral. Um tempo depois, algumas pessoas teriam passado pelo local, que fica próximo do anel viário do município, e visto o homem já morto. A Polícia Militar foi acionada.

Ele sofreu duas facadas no pescoço, uma em cada lado, e suas mãos estavam amarradas para frente. Ainda não há informação sobre o que possa ter resultado o assassinato.

*Com informações do Dourados News