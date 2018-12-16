Polícia prende homem suspeito de violentar criança de 8 anos

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Um homem de 35 anos, foi preso no sábado (15), em Dourados, suspeito de violentar um menino de oito anos, na região do camelódromo no terminal rodoviário de Dourados.

Segundo apurado pela equipe do Folha de Dourados, a prisão aconteceu depois que a mãe da criança, que tem barraca no camelódromo, flagar o homem molestando a criança.

No mesmo momento, a genitora acionou a Polícia Militar (PM), que conseguiu deter o suspeito nas proximidades do comércio popular.

O suspeito foi levado para delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Amanhã (17), ele passará por audiência de custódia na Justiça para definir se ficará preso enquanto aguarda a conclusão do inquérito ou se responderá em liberdade.

*Com informações da Folha de Dourados