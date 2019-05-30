Tempestade pode atingir 31 cidades do Estado até sexta-feira

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de tempestade em 31 cidades de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (30) e amanhã, sexta (31). De perigo Potencial, o aviso vai até a amanhã de manhã.

Conforme o Inmet, há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta é principalmente para a região sul, em cidades como Amambai, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Dourados, Iguatemi, Mundo Novo, Nova Andradina, Ponta Porã e Sete Quedas.

Em caso de rajadas de vento, é recomendado que não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).