Parcela do IPTU com desconto vence na próxima segunda

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A quinta parcela do IPTU deste vence na próxima segunda-feira (10) com desconto na parcela de 5% oferecida aos contribuintes.

Este pagamento é para os contribuintes que optaram para o parcelamento em dez vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento.

Para obter os descontos o contribuinte não deverá estar inscrito na Divida Ativa com pendência de débitos.

De posse do carnê, o contribuinte poderá pagar o IPTU/2019, em qualquer agência bancária conveniada.

No sítio da Prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via para efetuar o pagamento.

Para receber o carnê em casa o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site.

Quitação das parcelas vincendas do IPTU

Da 5ª a 10ª parcela 10 de junho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 6ª a 10ª parcela 10 de julho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 7ª a 10ª parcela 12 de agosto de 2019 5% (cinco por cento)

Da 8ª a 10ª parcela 10 de setembro de 2019 5% (cinco por cento)

Da 9ª a 10ª parcela 10 de outubro de 2019 5% (cinco por cento)

A Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge n. 500, Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.