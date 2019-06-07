A quinta parcela do IPTU deste vence na próxima segunda-feira (10) com desconto na parcela de 5% oferecida aos contribuintes.
Este pagamento é para os contribuintes que optaram para o parcelamento em dez vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento.
Para obter os descontos o contribuinte não deverá estar inscrito na Divida Ativa com pendência de débitos.
De posse do carnê, o contribuinte poderá pagar o IPTU/2019, em qualquer agência bancária conveniada.
No sítio da Prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via para efetuar o pagamento.
Para receber o carnê em casa o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site.
Quitação das parcelas vincendas do IPTU
Da 5ª a 10ª parcela 10 de junho de 2019 5% (cinco por cento)
Da 6ª a 10ª parcela 10 de julho de 2019 5% (cinco por cento)
Da 7ª a 10ª parcela 12 de agosto de 2019 5% (cinco por cento)
Da 8ª a 10ª parcela 10 de setembro de 2019 5% (cinco por cento)
Da 9ª a 10ª parcela 10 de outubro de 2019 5% (cinco por cento)
A Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge n. 500, Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.