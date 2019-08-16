Acusado é flagrado jogando drogas para dentro da Máxima

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Um homem de 26 anos foi preso em flagranteapós ser vistopor agentes penitenciários jogandoporções de droga por cima dos muros do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande,no Jardim Noroeste, região leste da Capital.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (11).

Segundo a polícia, os agentes se dirigiam para a unidade prisional quando flagraram o acusado em pleno ato criminoso.

O acusado tentou correr, mas acabou captorado quando tentou se esconder em um terreno baldio. Um celular que ele arremessou no momento da prisão foi recuperado.

A Polícia Militar informou que recolheu a sacola arremessada pelo homem. A quantia de drogas apreendida não foi revelada.