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Agente penitenciário federal Joseilton de Souza Cardoso, 38 anos, acusado de matar Adilson Ferreira dos Santos, 23, em setembro do ano passado, durante show realizado no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, foi absolvido sumariamente por legítima defesa. Decisão é do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Crime aconteceu no dia 23 de setembro de 2013, logo após o término de show da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Agente penitenciário e vítima teriam discutido na porta do banheiro químico. O desentendimento acabou com Joseilton sendo agredido por Adilson e, para se defender, o agente efetuou um disparo de pistola .40 , que atingiu o tórax da vítima.

Em juízo, o agente penitenciário afirmou que agiu em legítima defesa, declarando que não teve a intenção de efetuar o disparo o disparo, pois sacou a arma para afastar a vítima, que estava violenta e o "agredindo de forma intensa".

Juiz considerou que os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal apontam que o acusado "agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, qual seja a legítima defesa, repelindo injusta agressão praticada por Adilson Silva Ferreira dos Santos".

Ainda conforme o magistrado, em análise ao laudo do exame de corpo de delito realizado no acusado, foi verificado que ele apresentava várias lesões no momento da perícia, como escoriações e equimoses.

"Posto isso, em face das imputações contidas na denúncia, absolvo sumariamente o acusado Joseilton de Souza Cardoso, já qualificado, da imputação do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Adilson Silva Ferreira dos Santos", diz o juiz na decisão.