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A Prefeitura de Campo Grande sorteia neste sábado (17) centenas de unidades habitacionais para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os sorteios fazem parte do 2º Feirão Habita Campo Grande, organizado pela Agência Municipal de Habitação (EHMA), e ao todo, 536 unidades habitacionais estão sendo sorteados nos três dias do evento, que teve início na quinta-feira (15) e vai até hoje. O evento acontece na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

Os imóveis sorteados no 2º Feirão Habita são destinados para famílias com renda familiar mensal de até R$1.800, que não possuem financiamento imobiliário ou estão inscritas no Cadastro Nacional de Mutuários. Também podem ser beneficiadas mulheres que se encaixam nos pré-requisitos e que foram vítimas de violência doméstica. No evento também serão concedidos 300 subsídios de R$6 mil para entradas em imóveis.

Mais de 35 mil famílias da Capital estão cadastradas no programa e habilitadas para receber os imóveis, caso sejam sorteadas. Uma das beneficiadas no último dia de sorteios foi Mariza Gonzales, 41 anos, que receberá as chaves de uma casa no Sírio Libanês. Ainda emocionada com o resultado, a auxiliar de laboratório contou que estava inscrita no programa há mais de 15 anos. Mãe de três filhos, Mariza afirmou que “agora as coisas vão melhorar, vamos ter um lugar nosso. Já sofri muito tempo pagando aluguel, mas acredito que as coisas vão melhorar”.

Além dos 106 imóveis no Sírio Libanês, oferecidos na manhã deste sábado, na quinta-feira foram sorteadas 102 unidades do Portal das Laranjeiras e 66 apartamentos do Jardim Inápolis. Na parte da tarde de hoje, serão disponibilizados 105 apartamentos no Aero Rancho 7 e mais 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8.

Muita gente se deslocou até a cidade do Natal para acompanhar ao vivo o resultado dos sorteios. Eleutéria Franco, de 54 anos, aguarda há mais de 12 anos a sorte de receber a casa própria e resolveu ir no evento torcer junto com a família. Aposentada por problemas de saúde, Eleutéria afirmou que os custos com medicamentos dificultam o pagamento do aluguel da casa em que mora. “Estou há seis anos parada, eu era auxiliar de limpeza e desenvolvi problemas na coluna e braço. Se conseguisse uma casinha iria sair do aluguel, seria uma preocupação a menos”, explicou.

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, o evento está sendo um sucesso. “É com imensa alegria que oferecemos esta mega estrutura à população de Campo Grande. Estamos realizando uma grande festa, com espaço para crianças, shows, além dos sorteios. A realização pública do evento mostra para as pessoas a lisura e transparência que empregamos nos sorteios”, afirma. O diretor reforça que 14 empresas estão no evento oferecendo a oportunidade de financiamentos através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. “Caso alguém saia sem ser sorteado, também pode passar lá para saber dos financiamentos”, completa.