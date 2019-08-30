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Após nenhuma empresa se interessar e licitação para reforma das rotatórias entre as ruas Joaquim Murtinho e Ceará, no bairro Chácara Cachoeira, terminar deserta, Prefeitura de Campo Grande reabriu a concorrência, com a exclusão de item referente a qualificação técnica cobrada das empresas participantes.

Aviso de repetição foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município, para contração de empresa para adequação geométrica e reforma das rotatórias. A alteração ocorreu somente com a retirada do subitem 5.4.2 do edital, que tratava sobre a qualificação técnico-operacional e exigia a execução de pelos menos 2 quilômetros de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e mil metros quadrados de micro revestimento (lama asfáltica).

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a mudança deve estimular empresas de pequeno porte a apresentarem propostas. “Como é um projeto relativamente simples, a suspensão da exigência, não vai comprometer a qualidade da obra”, disse o secretário.

Com a reabertura do processo, empresas tem até às 8h do dia 17 de setembro para entregar a proposta, na Sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação, situada no Paço Municipal.

O valor anunciado para o processo de licitação, de R$ 836.458,81, permanece inalterado. Entre as intervenções, está a retirada de uma das rotatórias e semaforização de outra.

A rotatória da Joaquim Murtinho com a Ceará será retirada, substituídas por alças de acesso onde serão instalados semáforos para ordenar o fluxo de veículos. A outra rotatória, na Joaquim Murtinho com a Eduardo Elias Zahran, será mantida,com adequações no canteiro e semaforização.

Os semáforos previstos com a revitalização terão controladores em tempo real, diferente dos semáforos tradicionais que são programados com determinada cronometragem. A ideia é adotar no local o mesmo que foi feito nas rotatórias das avenidas Mato Grosso e Via Park e na Costa e Silva com a Interlagos.

A outra rotatória, na confluência da Zahran/Joaquim Murtinho, início da Ceará, será mantida, apenas com algumas adequações no canteiro e a semaforização, numa solução semelhante a adotada nas rotatórias da Mato Grosso/Nelly Martins e da Interlagos/Gury Marques.

*Matéria atualizada às 10h58 para acréscimo de informações.