Motoqueiro não vê lombada e morre em acidente

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Um jovem de 25 anos morreu na madrugada desta terça-feira após passar por uma lombada sem frear, perder o controle da Honda Titan 150 que pilotava e acabar arremessado por cerca de 15 metros, no Jardim Carioca, região oeste de Campo Grande.

João Carlos Dourados Vieira se vitimou por volta das 3h.

Segundo a polícia, haverá investigação sobre a placa informativa do instrumento de trânsito, visto que ela poderia estar encoberta.

Ainda de acordo com testemunhas, o motoqueiro estaria em alta velocidade.

Ele se chocou contra uma árvore ainda. Ambulância e Bombeiros foram ao local, mas Vieira morreu na hora.