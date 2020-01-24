Ruas do Centro serão interditadas para realização de obras

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Durante o fim de semana, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) irá interditar vias de Campo Grande para realização de obras e eventos. Entre os bloqueios, está a faixa de estacionamento da Rua 14 de Julho, no trecho revitalizado pelo Reviva, para manutenção dos cabos subterrâneos.

Também na região central, a Rua 13 de Maio, que está com pistas bloqueadas desde o último sábado (18), segue interditada por tempo indeterminado para obras. A via funciona em apenas uma faixa para o tráfego de veículos.

Orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nos locais interditados e, no caso, de motoristas, procurem rotas alternativas e não passem pelo local de interdição, que caracteriza infração de trânsito passível de multa.

Confira os locais e horários das interdições:

SÁBADO (25)

Motivo: Lançamento de Reforma

Endereço: Rua Alvilandia entre as ruas Rio Dourado e Rio Brilhante

Horário: 07h às 12h

ATÉ DOMINGO (26)

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Pinto D’Água entre as ruas Mocho e Carancho

Horário: 18h às 23h

ATÉ DIA 31 DE JANEIRO

Motivo: Manutenção dos Cabos Subterrâneos

Endereço: Rua 14 de Julho entre as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso (Faixa de Estacionamento)

Horário: 08h00 às 17h00

PERÍODO INDETERMINADO

Motivo: Obra

Endereço: Rua 13 de Maio, N° 1516 (Faixa de Estacionamento)

Horário: Integral