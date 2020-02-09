Domingo de shows e atividades para à família na Rua 14 de Julho

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Quem está em busca de atividades para toda a família neste domingão em Campo Grande vai encontrar Rua 14 de Julho. O projeto Reviva Cultura traz a população, shows, atividades para a criançada, feira de adoção de animais e praça de alimentação. O evento acontece hoje a partir das 17 horas, entre a Avenida Afonso Pena e Avenida Mato Grosso. com concentração a partir da Rua Dom Aquino.

Quem abre a festividade é a banda Capitã Júpiter, que tem como referência nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros grandes artistas da MPB, assim como de bandas de renomes atuais como “Rosa Neon”, “Rodrigo Alarcon”, “Rubel” e “Liniker e os Caramelows”. A banda também traz consigo releituras de músicas de outros estilos, como o funk, pagode e pop.

Depois é a vez do grupo Samba 10, com mais de 14 anos de caminhada, vai animar o público com repertório de muito pagode para quem gosta.

Para os amantes da culinária, haverá Food trucks distribuídos pela 14 de Julho, oferecendo opções gastronômicas para todos os gostos.

Quem está em busca de um novo amigo poderá encontrar na feira de adoção apenas de pets. Crianças também poderão se divertir com diversos brinquedos infláveis.