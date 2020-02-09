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Termina hoje dia 9 de fevereiro, o prazo de inscrição para concurso público com 27 vagas para cargos técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As inscrições que custam R$ 150 deverão ser feitas até as 23h59 de hoje somente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), que organiza o certame.

Os nomeados terão salário inicial de R$ 2.446,96, mais (auxílio) alimentação no valor de R$ 458.

As vagas são para cargos de assistente em administração; técnico de laboratório em biologia, física, química; técnico em tecnologia da informação e em eletrônica, para a Cidade Universitária da Capital e nos campus de Corumbá e Três Lagoas. Todos exigem ensino médio completo e curso técnico na área desejada.

PROVA

A prova do concurso será objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e acontecerá no dia 15 de março. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% da pontuação máxima prevista para cada cargo na Prova Escrita.

O concurso terá validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado. Durante o período de vigência, candidatos aprovados poderão ser convocados para outros campus, no caso de surgimento de vagas.