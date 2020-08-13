IFMS oferece vagas remanescentes para cursos superiores com ingresso no segundo semestre

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe, até 17 de agosto, inscrições para vagas remanescentes de cursos superiores.

São 54 oportunidades no total, divididas entre os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas para Internet, nos campus de Campo Grande e Corumbá. Veja o quadro de vagas ao fim da página.

O processo seletivo será feito através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), para ingresso no segundo semestre de 2020.

Para concorrer, o interessado deve ter participado de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições podem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção. Ao final do processo, o sistema emitirá um comprovante ao candidato.

A nota que considerada na seleção será o somatório dos resultados alcançados nas áreas de conhecimento com a redação do Enem. Para alunos que se enquadram na categoria de cota local — residentes de Campo Grande ou Corumbá — pode ser somado acréscimo de 20% na nota final.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 19 de agosto.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Quadro de vagas

Curso Campus Turno Vagas Análise e Desenvolvimento de Sistemas Corumbá Noturno 21 Sistemas para Internet Campo Grande Matutino 17 Engenharia Elétrica Noturno 05 Engenharia Mecânica Noturno 11