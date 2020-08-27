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ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO

Com 10 mil novos habitantes, população de Campo Grande passa de 900 mil

Em Mato Grosso do Sul, são 30,4 mil moradores a mais no período de um ano

Glaucea Vaccari

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Campo Grande ganhou 10.110 novos habitantes no período de um ano e ultrapassou a marca de 900 mil moradores.

A população estimada da Capital é de 906.092 pessoas. Em 2019, número estimado era de 895.982 habitantes, o que representa aumento populacional de 1,13%.

Dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados hoje, em portaria do Diário Oficial da União, com data de referência em 1º de julho de 2020.

Com relação ao Mato Grosso do Sul, estado conta com uma população de 2.809.394 pessoas, 30.408 habitantes a mais do que no ano passado, quando população estimada era de  2.778.986.

Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.

A segunda maior cidade em população do Estado é Dourados, com 225.494 habitantes atualmente, contra 222.949 do ano passado. Crescimento de 2.545 pessoas.

Completam os municípios com mais de 100 mil habitantes Três Lagoas, com 123.281 (+1.893) e Corumbá, com 112.058 (+623).

Cinco cidades do Estado têm menos de 5 mil habitantes, sendo Figueirão a menos populosa, com 3.059 moradores, oito a mais do que em 2019.  

Na sequência das menos populosas estão Taquarussu (3.588), Novo Horizonte do Sul (3.684), Jateí (4.021) e Rio Negro (4.793).

Na contramão, oito municípios perderam habitantes.  

Rochedo passou de 5.499 para 5.079 (-400); Coxim de 33.543 para 33.459 (-84); Guia Lopes da Laguna de 9.895 para 9.824 (-71); Pedro Gomes de 7.674 para 7621 (-53); Inocência de 7.610 para 7.588 (-22);  

Brasilândia de 11.872 para 11.853 (-19);  Fátima do Sul de 19.189 para 19.170 (-19) e Jateí de 4.027 para 4.021 (-6).

Taquarussu foi o único município que manteve a mesma população, com 3.588 habitantes tanto em 2019 quanto em 2020.

Entre outros objetivos, a nova estimativa será utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios.

Brasil

A população estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas. Em 2019, era de 210.147.125 pessoas. Portanto, de acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em um ano.

De acordo com o levantamento, os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).

O Distrito Federal conta com uma população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).

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