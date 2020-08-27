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Imunidade de rebanho deve ser atingida somente com 65% de infectados, diz OMS

Conforme a organização, de 5% a 10% da população mundial foi exposta ao vírus até agora

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

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A cientista chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta quinta-feira, 27, que a taxa de pessoas infectadas necessária para atingir a imunidade de rebanho para covid-19 deve ser de 65% a 70%.

Soumya explicou que, além da imunidade coletiva levar muito tempo para ser atingida, somente de 5% a 10% da população mundial foi exposta ao novo coronavírus até agora, em média.

O número pode ser maior em cidades de transmissão intensa. "Nenhuma doença foi controlada somente por permitir a imunidade natural ocorrer", declarou a cientista chefe durante coletiva de imprensa.

Ela destacou que o número é uma estimativa e estudos ainda estão sendo conduzidos para estabelecer a taxa exata mas, em geral, quanto mais transmissível a doença, maior a proporção.

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