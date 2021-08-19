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MEDIDAS RESTRITIVAS

Corumbá prorroga toque de recolher e medidas restritivas por mais cinco dias

As medidas seguem vigentes até a próxima segunda-feira

Izabela Cavalcanti

19/08/2021 - 17h30
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A Prefeitura de Corumbá prorrogou até a próxima segunda-feira (23), todas as medidas restritivas, inclusive o toque de recolher.

A decisão está no Decreto Nº 2.645, publicado no DIOCORUMBÁ desta quinta-feira (19).

Com isso, o toque de recolher segue das 23h às 5h. Está autorizada a realização de até 3 cultos ou encontros religiosos aos sábados e domingos.

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Fica determinado para funcionamento até às 22 horas, supermercados, hipermercados, açougues, padarias, comércio de hortifruti e congêneres.

Também estão na lista distribuidoras de água mineral e gás, farmácias (excetuando os estabelecimentos que estiverem em regime de plantão), serviços de transporte complementar de passageiros, -inclusive por aplicativos-, postos de combustíveis, borracharia e serviços funerários e veterinários.

 

As conveniências também podem funcionar até às 22h, estando autorizadas a venda apenas pela grande, proibido o consumo no local, calçada ou imediações.

Além disso, fica permitida ainda a prática esportiva coletiva amadora, com capacidade máxima limitada a 50% do total permitido.

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