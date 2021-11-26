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Hiper Extra é multado em mais de R$ 237 mil

Consumidores reclamam de divergência nos valores expostos nos produtos e os efetivamente cobrados nos caixas

Thais Libni

26/11/2021 - 14h50
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Após mais de 16 autuações durante o ano, o Órgão de Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), voltou a multar o Extra Hipermercados. 

Desta vez, em mais de R$273 mil.

O valor corresponde a 5.580 Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS, cujo valor unitário atual é de R$ 42,56.

As denúncias são recorrentes a mau atendimento, produtos expostos com validade expirada, falta de respeito para atendimento prioritário, produtos sem preços, e quando etiquetados, possuem divergências de preços.

O titular do Procon/MS, Marcelo Salomão informou que as práticas realizadas pelo estabelecimento devem ser eliminadas. 

"Essa prática tem que ser eliminada, estamos com uma campanha que visa combater essas ações. Os produtos vendidos lá, principalmente do setor pet, alguns estavam vencidos, esses produtos vão causar danos sérios principalmente a saúde, vamos bater sério nisso. Não cabe mais, estamos cansados dessas situações, tem que acabar", disse Salomão.

Também foram verificadas repetidamente, outras anormalidades, como; consumidores reclamando de divergência nos valores expostos nos produtos e os efetivamente cobrados nos caixas, atendimento de pequena quantidade de caixas em dias de movimento elevado obrigando os consumidores a tempo excessivo e de espera. 

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Black Friday

O Procon-MS já realizou 26 atendimentos a consumidores durante Black Friday em Campo Grande.

Uma van do Procon-MS recebe os consumidores no calçadão da rua Barão do Rio Branco, próximo à rua 14 de Julho. Equipes também estão visitando os estabelecimentos.

Conforme apurado pela reportagem, uma das redes notificadas foi a Casas Bahia por apresentar divergência de preço. A loja anuncia a promoção, mas duplicou o preço no pagamento pelo carnê.

Salomão explicou ainda que a multa para lojas que burlarem promoções pode ir de R$ 5 mil até R$ 50 mil.

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