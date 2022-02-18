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Monark decide se afastar das redes sociais e cita Orwell ao criticar YouTube

" Essa parada toda não está fazendo bem para a minha cabeça, eu vou ficar um tempo fora da internet. Até daqui a pouco", disse o podcaster no Twitter

Rodrigo Almeida

18/02/2022 - 19h00
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O podcaster Bruno Aiub, 31, mais conhecido como Monark, usou sua conta no Twitter nesta sexta-feira (18) para anunciar que vai dar um tempo da internet. A decisão acontece horas depois que o YouTube suspendeu a monetização dos seus vídeos na plataforma e o proibiu de criar um novo para burlar a restrição.

Com isso, Monark não consegue mais ganhar dinheiro na plataforma. A medida é válida por tempo indeterminado e contempla também os vídeos antigos publicados pelo apresentador.

"Gente essa parada toda não está fazendo bem para a minha cabeça, eu vou ficar um tempo fora da internet. Até daqui a pouco", escreveu Monark no Twitter.

Horas antes, o podcaster afirmou que havia se tornado uma "impessoa", citando na rede social o escritor George Orwell, autor de "1984", livro que fala de pessoas vigiadas constantemente. "Aparentemente eu virei uma impessoa por ter cometido um crimideia. George Orwel realmente previu o futuro."

Em vídeo publicado no Twitter, ele disse que está sofrendo perseguição política após defender o direito de haver um partido nazista no Brasil e ser desligado do podcast Flow. "Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu", escreveu.

A monetização é a forma como os youtubers são remunerados –ela acontece de diferentes formas como a partir das visualizações e cliques nos anúncios publicitários veiculados nos vídeos.

Acompanhado do tuíte, ele publicou a mensagem que recebeu do YouTube, em que a plataforma afirma que é "muito importante que os criadores de conteúdo usem sua influência com responsabilidade –dentro e fora da plataforma".

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