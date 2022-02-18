Promessa de reforma da antiga rodoviária ultrapassa dois anos

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A revitalização do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, a antiga rodoviária de Campo Grande, arrasta-se há mais de dois anos. Anunciado em agosto de 2019, o projeto previa um investimento de R$ 17 milhões para a recuperação de 10 mil metros quadrados.

Com o atraso na abertura de licitação, esse valor já foi atualizado para R$ 18,966 milhões.

Em agosto de 2019, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi responsável por viabilizar os recursos para as obras no prédio, desativado em 2011.

Ao Correio do Estado, Trad afirmou que, a partir do momento em que o dinheiro é encaminhado para a cidade, é responsabilidade do município realizar a obra.

“A nossa missão é viabilizar os recursos e destinar para as cidades. Depois dessa etapa feita, já não cabe a nós”, reiterou o senador.

Após dois anos do recebimento dos recursos, a prefeitura da Capital apresentou o projeto de revitalização em agosto de 2021, durante as comemorações dos 122 anos da cidade. À época, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) informou que as obras que integravam o projeto Reviva Centro começariam no primeiro trimestre deste ano.

A previsão era de que a licitação para contratação da empresa executora da obra seria aberta na segunda quinzena de dezembro de 2021.

Entretanto, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, justificou que o atraso para a abertura da licitação ocorreu em razão da necessidade de revisão orçamentária.

“O preço de tudo [materiais de construção] aumentou muito, então, precisou passar por essa revisão, mas não prejudicará nada, já que o recurso está garantido”, pontuou.

Conforme Fiorese, a nova previsão é de que essa licitação seja aberta em março, com pelo menos três meses de atraso. De acordo com a prefeitura, as obras devem ser iniciadas apenas no segundo semestre.

Além da revitalização da antiga rodoviária, a prefeitura também anunciou as obras no entorno, como recapeamento e padronização das calçadas. Essa etapa, que faz parte da segunda fase do Reviva Campo Grande, já está sendo concluída, com a entrega prevista para o fim de março.

EXPECTATIVAS

O anúncio oficial da revitalização gerou muita expectativa nos moradores e nos comerciantes do Bairro Amambaí. De acordo com a síndica desta porção da rodoviária, Rosane Nely, ainda há um clima de confiança e entusiasmo em relação às obras.

“Nós estamos confiando nas declarações do prefeito, não só os comerciantes do prédio, como todo o Bairro Amambaí”, explicou Rosane, que também é presidente da associação de moradores do bairro.

Para Rosane, um dos pontos que aumenta a esperança de a obra finalmente sair do papel é o fato de o prefeito ser pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul.

“Creio que o prefeito não viria aqui fazer uma promessa para não cumprir. Porque ele quer ser governador, estamos em ano de eleição, e isso vai impactar a campanha dele”, reiterou Rosane.

A síndica afirmou que não entende por que as obras estão atrasadas, uma vez que os recursos e o projeto já estão garantidos. “Esperamos ansiosos que esta revitalização comece logo, pois o dinheiro e o projeto já estão aí, então, não vejo dificuldade em resolver logo isso”, salientou.

DESCONFIANÇA

Entre os comerciantes o clima ainda é de desconfiança, após tantas promessas de reforma não concretizadas. Uma cabeleireira, que não quis se identificar e trabalha nas dependências do antigo terminal rodoviário desde a inauguração, nos anos 1970, disse não esperar que o cenário mude tão cedo.

“São 15 anos de promessas e mais promessas, enquanto ficamos aqui. Não estou confiando porque, se fosse pra fazer a reforma, já teriam começado”, afirmou.

Apesar da descrença nas obras de recuperação do local, a esperança se mantém para o comerciante Saul Darielson, dono de uma relojoaria há 39 anos no prédio.

“Estamos esperando e acreditamos que será feita este ano. Estamos nos esforçando para que as portas não sejam fechadas”, reiterou.

Para Darielson, se voltar 10% do movimento que havia antes da desativação, há mais de uma década, os negócios já tendem a prosperar. “Se eles reformarem a parte que lhes compete, começará a circular mais cliente para a gente. Como estamos agora, não dá mais”, destacou o comerciante.

PROJETO

A revitalização será feita em cerca de 10 mil m², nas plataformas de embarque e desembarque, em duas salas no piso superior e no entorno, com calçamento e recapeamento.

Serão transferidos para o local a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM). O intuito é promover fluxo no comércio e segurança na região.

18,9 milhões de reais

Revisão orçamentária alterou a previsão de investimento no antigo terminal rodoviário de R$ 17 milhões para R$ 18,9 milhões.

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