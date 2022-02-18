Resultado do vestibular da UEMS é divulgado nesta sexta-feira

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O resultado do Processo Seletivo Vestibular 2022 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será divulgado nesta sexta-feira (18).

Aprovados no vestibular, em primeira chamada, serão convocados para matrícula na próxima segunda-feira (21). Confira o edital completo aqui.

Caso o candidato convocado não realize a matrícula nos dias determinados, perderá a vaga automaticamente.

Alguns dos documentos exigidos para matrícula são RG ou CNH, CPF, histórico escolar, certificado de conclusão de ensino médio e comprovante de residência.

As aulas começarão em 7 de março de 2022, de maneira 100% presencial, e o comprovante de vacinação contra Covid-19 será obrigatório.

Alunos devem enviar e-mail com o passaporte da vacina para seu respectivo curso. O uso de máscara será obrigatório nas dependências da universidade.

A prova foi realizada em 8 de janeiro de 2022 em 17 municípios do Estado. O gabarito oficial foi divulgado em 9 de fevereiro. A taxa de inscrição foi de R$90,00.

A universidade oferece 1.191 vagas em 58 cursos de graduação, disponíveis em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, além de oferecer vagas pelo vestibular, a UEMS também oferece 1.142 vagas pelo Sisu em 29 cursos.

A UEMS possui aproximadamente 8 mil anos, 58 cursos, 15 unidades universitárias e 13 polos de Educação a Distância (EaD) em 28 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os municípios com aulas presenciais são Dourados, Amambaí, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Confira a lista de cursos:

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Física

Física

Letras Português-Espanhol

Letras Português-Inglês

Matemática

Pedagogia

Química

Química Industrial

Sistemas de Informação

Turismo

História

Agronomia

Engenharia Florestal

Zootecnia

Artes Cênicas

Bacharelado em Letras

Dança

Geografia

Letras Português-Espanhol e suas Literaturas

Letras Português-Inglês e suas Literaturas

Medicina

Teatro

Gestão Ambiental

Produção Sucroalcooleira

Tecnologia em Logística

Administração

Tecnologia em Gestão Ambiental

Engenharia de Alimentos

Computação

Matemática - Licenciatura

Sistemas de Informação

Ciências Sociais - Bacharelado

Ciências Sociais - Licenciatura

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Administração Pública

Licenciatura em Pedagogia

Confira a lista de municípios: