Resultado do vestibular da UEMS é divulgado nesta sexta-feira

O resultado do Processo Seletivo Vestibular 2022 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será divulgado nesta sexta-feira (18).
Aprovados no vestibular, em primeira chamada, serão convocados para matrícula na próxima segunda-feira (21). Confira o edital completo aqui.
Caso o candidato convocado não realize a matrícula nos dias determinados, perderá a vaga automaticamente.
Alguns dos documentos exigidos para matrícula são RG ou CNH, CPF, histórico escolar, certificado de conclusão de ensino médio e comprovante de residência.
As aulas começarão em 7 de março de 2022, de maneira 100% presencial, e o comprovante de vacinação contra Covid-19 será obrigatório.
Alunos devem enviar e-mail com o passaporte da vacina para seu respectivo curso. O uso de máscara será obrigatório nas dependências da universidade.
A prova foi realizada em 8 de janeiro de 2022 em 17 municípios do Estado. O gabarito oficial foi divulgado em 9 de fevereiro. A taxa de inscrição foi de R$90,00.
A universidade oferece 1.191 vagas em 58 cursos de graduação, disponíveis em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, além de oferecer vagas pelo vestibular, a UEMS também oferece 1.142 vagas pelo Sisu em 29 cursos.
A UEMS possui aproximadamente 8 mil anos, 58 cursos, 15 unidades universitárias e 13 polos de Educação a Distância (EaD) em 28 municípios de Mato Grosso do Sul.
Os municípios com aulas presenciais são Dourados, Amambaí, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.
Confira a lista de cursos:
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Direito
- Enfermagem
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Física
- Física
- Letras Português-Espanhol
- Letras Português-Inglês
- Matemática
- Pedagogia
- Química
- Química Industrial
- Sistemas de Informação
- Turismo
- História
- Agronomia
- Engenharia Florestal
- Zootecnia
- Artes Cênicas
- Bacharelado em Letras
- Dança
- Geografia
- Letras Português-Espanhol e suas Literaturas
- Letras Português-Inglês e suas Literaturas
- Medicina
- Teatro
- Gestão Ambiental
- Produção Sucroalcooleira
- Tecnologia em Logística
- Administração
- Tecnologia em Gestão Ambiental
- Engenharia de Alimentos
- Computação
- Matemática - Licenciatura
- Sistemas de Informação
- Ciências Sociais - Bacharelado
- Ciências Sociais - Licenciatura
- Administração
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Administração Pública
- Licenciatura em Pedagogia
Confira a lista de municípios:
- Dourados
- Amambai
- Aquidauana
- Campo Grande
- Cassilândia
- Coxim
- Glória de Dourados
- Ivinhema
- Jardim
- Maracaju
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nova Andradina
- Paranaíba
- Ponta Porã.