Segunda-feira é "Dia D" de imunização contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

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Na próxima segunda-feira (21), a secretaria de estado de Educação (SED) e a Secretaria de estado de Saúde (SES), irão realizar a busca ativa de estudantes de 5 a 11 anos de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul.

Denominada “Estudante Inteligente Confia na Ciência - Vacine-se”, a campanha contará com 82 pontos de imunização em todas as cidades do estado. Em Campo Grande a vacinação será em três locais: EE Joaquim Murtinho, EE Lino Vilachá e EE Waldemir de Barros.

Em Ponta Porã serão dois pontos: na escola estadual Joaquim Murtinho e na Nova Itamarati.

Os demais municípios do Estado terão um ponto focal em cada cidade, conforme tabela das unidades escolares que receberão o dia D de Vacinação.

Para a secretária de estado de Educação, Cecília Motta, esse é um momento importante na campanha de imunização contra Covid-19 e que todos devem confiar na ciência. Ainda reforçou que o poder público conta com a colaboração dos pais para que as crianças sejam vacinadas

“No dia 21 de fevereiro teremos a culminância da imunização nos nossos estudantes, não só da rede estadual, mas também das redes municipais e escolas privadas. Teremos, nos municípios, escolas selecionadas como pontos de vacinação. (...) Este é o momento de confiarmos na ciência e buscarmos a vacinação. Contamos com o apoio de toda família sul-matogrossense para um retorno seguro do ano letivo de 2022”, enfatiza.

Já para o secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que a parceria com os municípios é importante para que a vacinação chegue até o público-alvo

“Nós sabemos que as vacinas salvam vidas e protegem as nossas crianças. A campanha vem trazendo resultados satisfatórios, mas nós precisamos que os municípios continuem fazendo a busca ativa e intensifiquem as campanhas de vacinação. Queremos garantir que nossas crianças estejam protegidas e imunizadas contra as variantes da Covid-19 em nosso Estado”

Para se vacinarem os alunos precisam apresentar o CPF ou Cartão Nacional de Saúde, quando acompanhado dos responsáveis legais.

Na capital, a criança que for ao local com outra pessoa é preciso levar uma declaração dos responsáveis autorizando a imunização. O documento encontra-se no site da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme a SES, no estado já foram imunizadas 89.253 crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades e indígenas, com a primeira dose com os imunizantes Pfizer pediátrica ou CoronaVac, o que corresponde a 29,65% da estimativa do público existente no Estado de 301.026 mil crianças.

Clique aqui e confira a relação dos pontos de vacinação em todos os municípios.

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