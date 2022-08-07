Campanha de multivacinação começa nesta segunda-feira em Campo Grande

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Nesta segunda-feira (8), começa a campanha de multivacinação em Campo Grande. A campanha segue até 9 de setembro.

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, além de imunizar contra a poliomielite o público de até 4 anos.

O dia D será no dia 20 de agosto, que cairá em um sábado.

A campanha de multivacinação visa a atualização da caderneta, ou seja, imunizar crianças e adolescentes com vacinas que já deveriam ter sido tomadas e ainda não foram.

Na multivacinação, todas as doses da rotina da criança e do adolescente, assim como as vacinas da gripe e da Covid-19, estarão disponíveis.

Já a campanha contra a poliomielite é voltada ao público infantil. Crianças menores de 1 ano recebem a vacina de acordo com o calendário, enquanto as que tem entre 1 e 4 anos serão imunizadas em qualquer unidade de saúde, com a vacina oral, conhecida como gotinha.

A poliomielite é popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e provoca sequelas graves, com risco de evoluir para a morte.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a vacinação é a única forma de garantir que não haja novos casos da doença, já erradicada no País.

Sem casos desde 1990, em 1994 o Brasil recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus.

Contudo, há países que ainda registram casos da doença, incluindo locais que também não tinham circulação do vírus da polio e voltaram a ter neste ano, sendo, desta forma, necessária a vacinação para que a doença não volte.

A imunização será realizada nas 72 unidades de saúde de Campo Grande.

Influenza e Covid-19

Além do público infantil e adolescente, alvo da campanha de multivacinação, as vacinas contra a Influenza e Covid-19 também seguem disponíveis para toda a população que se enquadro para receber a dose.

A Sesau reforça que não é necessário intervalo de tempo entre as vacinas, podendo ser aplicadas, inclusive, no mesmo dia.

A vacina de Covid-19 é aplicada a partir de 3 anos de idade.

Após a aplicação da dose, é necessário aguardar o intervalo recomendado pelo fabricante para concluir o esquema vacinal.

O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população que tenha 12 anos ou mais e já recebeu a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Estão aptos para tomar um segundo reforço quem faz parte de um dos seguintes públicos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com 18 anos ou mais que tenha algum imunocomprometimento grave.

Para todos também é necessário o intervalo de pelo menos quatro meses.

A vacina da gripe está disponível para toda a população a partir de seis meses de idade nas 72 unidades de saúde da Capital.