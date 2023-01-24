Ex-vereador é condenado a 23 anos de prisão por estuprar a neta em Paranaíba - Reprodução

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Foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, o ex-vereador Nelo José da Silva, conhecido como “Missionário Nelo”, por estuprar a própria neta de 9 anos em Paranaíba, distante a 408 quilômetros de Campo Grande.

A sentença foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário da Justiça. A pena, por estupro de vulnerável, vai ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem qualquer benefício.

Além disso, foi condenado ao pagamento de R$ 15 mil reais, como forma de indenização a vítima, considerando, “a capacidade financeira do ex- vereador e a repercussão notória de suas condutas sexualmente abusivas nesta pequena urbe, a causar grande constrangimento psicológico e social à infante de 9 anos”, de acordo com a sentença.

Embora já estivesse com o mandato cassado, o juiz também determinou na sentença, “no caso, como os fatos são gravíssimos, de ampla repercussão na Comarca, inclusive repercussão no âmbito político-administrativo pela quebra do decoro parlamentar, decreto, agora por sentença judicial e como efeito extrapenal, a perda do mandato eletivo de vereador”.

A Câmara Municipal de Paranaíba cassou, em julho de 2022, o mandato do agora sentenciado, por quebra de decoro parlamentar. Perdeu todos os direitos políticos por oito anos, ficando impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público nesse período.

A decisão foi tomada por 12 votos favoráveis. O caso aconteceu em março de 2022, quando foi decretada a prisão preventiva do vereador pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

No dia 21 do mesmo mês, o parlamentar foi afastado compulsoriamente e sem remuneração, em seguida foi aberta a comissão de investigação.

A denúncia foi realizada pela vereadora Anderclayne Queiroz (Podemos), em conversa com o Correio do Estado na época dos acontecimentos, disse esperar que a justiça fosse feita. “O que eu tinha que fazer já foi feito, minha parte como legisladora, mulher, cidadã, eu fiz”.

O caso

Segundo investigação, os abusos aconteciam desde setembro de 2021, e em depoimento a criança contou detalhes à Polícia Civil, além de ter conseguido gravar um vídeo que foi apreendido pelos policiais.

Na ocasião, a criança ainda disse que contou à esposa do vereador sobre os abusos sofridos, porém, a mulher não procurou as autoridades para denunciar o caso.