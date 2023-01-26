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Em Campo Grande, 80 mil pessoas têm hipertensão

Dia-a-dia de quem tem a doença é fugir do sal, gordura e alimentos industrializados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/01/2023 - 11h45
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Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ao Correio do Estado, apontam que pelo menos 80.142 pessoas têm hipertensão e convivem com a doença diariamente, em Campo Grande.

O número foi extraído da ficha clínica de pacientes atendidos na rede de saúde.

Números cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), ao Correio do Estado, indicam que 235 pessoas faleceram vítimas da doença, no ano de 2022, em Mato Grosso do Sul.

Pressão arterial é a força que o sangue faz ao passar pelos vasos sanguíneos. A pressão normal é 120 x 80 mmHg.

Hipertensão é quando a força que o sangue faz contra a parede das artérias é muito grande, causando lesões, placas de gordura, coágulos e obstruções.

Para ser considerada como alta, a pressão arterial deve estar acima de 14/9 repentinamente, e não apenas uma vez ou outra.

Contudo, em algumas ocasiões, a partir de 130 x 80 mmHg já há necessidade de usar medicação.

O diagnóstico é obtido por meio do exame de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), que mede a pressão arterial a cada 20 minutos, durante 24 horas.

O aparelho que mede a pressão arterial é o Esfigmomanômetro.

A pressão pode subir esporadicamente e momentaneamente em momentos de estresse, ansiedade, dor, dias frios e na consulta médica.

Sintomas

Pessoas com sinais de pressão alta podem apresentar os seguintes sintomas:

  • Dores no peito

  • Tontura

  • Dor de cabeça

  • Dor na região da nuca

  • Visão embaçada

  • Zumbido no ouvido

Riscos da hipertensão

A hipertensão tem consequências e pode motivar o surgimento de outras gravidades, como:

  • Infarto

  • AVC

  • Insuficiência cardíaca

  • Morte súbita

Prevenção

Há formas de prevenir a hipertensão. Confira:

  • Reduzir o consumo de sal

  • Reduzir o consumo de álcool

  • Praticar exercícios físicos

  • Não fumar

  • Eliminar o estresse

Tratamento

O tratamento para pessoas hipertensas é feito com medicamentos diuréticos, betabloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da enzima de conversora de angiotensina ou bloqueadores dos receptores da angiotensina.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a nutricionista e pós-graduada em nutrição esportiva, Lauana Emanuela Oliveira, afirmou que as formas mais eficazes de tratar a hipertensão é manter hábitos de vida saudáveis. Veja as dicas:

  • Tome bastante água

  • Evite sal

  • Evite frituras e gorduras saturadas

  • Evite alimentos industrializados (comidas prontas, congeladas, temperos como cubo de carne, salsicha, linguiça)

  • Evite a obesidade, mantenha o Índice de Massa Corporal (IMC) ideal

  • Adote uma alimentação saudável: prefira carne magra, frango, alimentos integrais e frutas

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